Аномальная зима в Афганистане. От холода погибли 170 человек

Новости Афганистана. Морозы в Афганистане унесли жизни 170 человек, в том числе 50 детей. Пострадавшие – в основном жители сельских районов, которым нечем отапливать дома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Метеорологи назвали текущую зиму самой холодной в истории страны. Местами температура опускалась до -34 градусов. Морозы сопровождались сильными снегопадами и ледяными дождями. Холода также усугубили экономический кризис в стране, власти опасаются за продовольственную безопасность.