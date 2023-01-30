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Аномальная зима в Афганистане. От холода погибли 170 человек

30 января 2023 11:49
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Новости Афганистана. Морозы в Афганистане унесли жизни 170 человек, в том числе 50 детей. Пострадавшие – в основном жители сельских районов, которым нечем отапливать дома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Аномальная зима в Афганистане. От холода погибли 170 человек-1

Метеорологи назвали текущую зиму самой холодной в истории страны. Местами температура опускалась до -34 градусов. Морозы сопровождались сильными снегопадами и ледяными дождями. Холода также усугубили экономический кризис в стране, власти опасаются за продовольственную безопасность.

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# Природные катаклизмы # Новости Афганистана # Фотофакт

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