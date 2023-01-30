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В Грузии растёт безработица среди молодёжи

30 января 2023 11:45
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Новости Грузии. В Грузии растет безработица среди молодежи. Каждый четвертый житель в возрасте от 15 до 24 лет не работает и не учится, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Грузии растёт безработица среди молодёжи-1

Пик безработицы пришелся на 2022 год, но и сегодня показатели остаются высокими. Нежелание работать эксперты связывают с недостатком опыта, низкой оплатой труда и возможностью уехать на заработки за границу. Способствовала росту безработицы и пандемия.

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# Безработица # Фотофакт

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