Теракт в пакистанском Пешаваре. Есть погибшие и раненые

Новости Пакистана. Теракт произошел в пакистанском городе Пешавар. Не менее 17 человек погибли, более 90 получили травмы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Пакистана. Теракт произошел в пакистанском городе Пешавар. Не менее 17 человек погибли, более 90 получили травмы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По информации местных СМИ, смертник вошел внутрь мечети и подорвался, после чего часть здания обрушилась. Сейчас на месте работают медики, разбирать завалы помогают местные жители.
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