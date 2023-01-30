Теракт в пакистанском Пешаваре. Есть погибшие и раненые

Новости Пакистана. Теракт произошел в пакистанском городе Пешавар. Не менее 17 человек погибли, более 90 получили травмы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По информации местных СМИ, смертник вошел внутрь мечети и подорвался, после чего часть здания обрушилась. Сейчас на месте работают медики, разбирать завалы помогают местные жители.