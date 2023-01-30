В Новой Зеландии увеличилось число погибших в результате наводнений

Новости Новой Зеландии. Новая Зеландия продолжает страдать от наводнений. Число погибших в результате непогоды увеличилось до четырех человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первоначально сильные ливни обрушились на северную часть страны, сильно пострадал город Окленд. Там зафиксирован самый дождливый день за всю историю. Оползни вызвали проблемы в движении транспорта, тысячи домов остались без электричества. Желающие были эвакуированы в специальные пункты, чтобы переждать непогоду. Однако покинуть дома согласились далеко не все. Сейчас, по сообщениям метеорологов, шторм перемещается на юг.