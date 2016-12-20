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Ангела Меркель: сложно принимать факт, что совершить нападение мог человек, которого в Германии приняли и защищали

20 декабря 2016 16:33
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Новости Германии. Наезд грузовика на людей в Берлине назван терактом.

12 человек убил и 50 покалечил выходец с ближнего востока, попросивший в Германии убежища.

Накануне вечером молодой человек захватил автомобиль и направил его в толпу на рождественской ярмарке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Хаос и паника – ЧП или атака террористов.

Полиция появилась на месте происшествия молниеносно. Через полтора часа – в полночь по минскому времени озвучат  – 12 погибших и полсотни раненых. А уже днем из уст Ангелы Меркель прозвучит фраза, подобная грому для любого европейца.

Ангела Меркель, Федеральный Канцлер Германии:
Мы не хотим жить в страхе, парализующем нас, даже не смотря на очень сложные времена. Мы найдем силы, чтобы пережить эту катастрофу.

Я, как и миллионы жителей Германии, шокирована и напугана.

Сложно принимать тот факт, что совершить нападение мог человек, которого в Германии приняли и защищали. Но мы будем бороться с терроризмом всеми силами.

Хроника событий здесь.

# Ангела Меркель # Теракт в Берлине

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