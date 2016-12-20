Ангела Меркель: сложно принимать факт, что совершить нападение мог человек, которого в Германии приняли и защищали

Новости Германии. Наезд грузовика на людей в Берлине назван терактом.
12 человек убил и 50 покалечил выходец с ближнего востока, попросивший в Германии убежища.
Накануне вечером молодой человек захватил автомобиль и направил его в толпу на рождественской ярмарке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Хаос и паника – ЧП или атака террористов.
Полиция появилась на месте происшествия молниеносно. Через полтора часа – в полночь по минскому времени озвучат – 12 погибших и полсотни раненых. А уже днем из уст Ангелы Меркель прозвучит фраза, подобная грому для любого европейца.
Ангела Меркель, Федеральный Канцлер Германии:
Мы не хотим жить в страхе, парализующем нас, даже не смотря на очень сложные времена. Мы найдем силы, чтобы пережить эту катастрофу.
Я, как и миллионы жителей Германии, шокирована и напугана.
Сложно принимать тот факт, что совершить нападение мог человек, которого в Германии приняли и защищали. Но мы будем бороться с терроризмом всеми силами.
Хроника событий здесь.