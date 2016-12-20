Новости России. После продолжительной болезни ушел из жизни актер Александр Яковлев. Всего месяц он не дожил до своего 71-летия.



В фильмографии Александра Яковлева – более ста ролей. «Семнадцать мгновений весны» (охранник посольства) и «Великие голодранцы» (гармонист). Известность Яковлеву принесла роль в картине «Свой среди чужих, чужой среди своих».



«Медный ангел», «Визит к Минотавру», «Вера, надежда, любовь», «Квартет Гварнери» «Сибирский цирюльник», «Нежный возраст», «Легенда №17», «Марш Турецкого». Он не потерялся в картинах последних десятилетий, как многие артисты советского времени.