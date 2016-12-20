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Ушел из жизни актер Александр Яковлев

20 декабря 2016 14:55
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Новости России. После продолжительной болезни ушел из жизни актер Александр Яковлев. Всего месяц он не дожил до своего 71-летия.

В фильмографии Александра Яковлева – более ста ролей. «Семнадцать мгновений весны» (охранник посольства) и «Великие голодранцы» (гармонист). Известность Яковлеву принесла роль в картине «Свой среди чужих, чужой среди своих».

«Медный ангел», «Визит к Минотавру», «Вера, надежда, любовь», «Квартет Гварнери» «Сибирский цирюльник», «Нежный возраст», «Легенда №17», «Марш Турецкого». Он не потерялся в картинах  последних десятилетий, как многие артисты советского времени.

Ушел из жизни актер Александр Яковлев-1



Одной из последних работ Яковлева стал фэнтезийный проект «Вий» по повести Николая Гоголя .

«Замечательный, любимый актер будет жить в ролях, блестяще сыгранных им», – отмечается на сайте Союза кинематографистов России.

Небольшие роли стали его призванием. Бандиты, уголовники, пограничники, следователи и военные – истинный мастер перевоплощения, он заставлял зрителя верить своему герою. И сопереживать.

# Фотофакт # Некролог # Александр Яковлев

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