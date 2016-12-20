Владелец польского грузовика, въехавшего в толпу в Берлине, опознал своего водителя

Новости Германии. Владелец польской транспортной фирмы Ариэль Журавски опознал на снимках, предоставленных полицией, своего брата.



Убитый мужчина на пассажирском месте – на самом деле водитель угнанного грузовика и его двоюродный брат, который выполнял заказной рейс по доставке стали из Италии в Берлин. Во время последнего разговора он сообщил, что находится в районе Берлина.

Ариэль Журавски:

В 15.45 на GPS было видно какое-то движение. Автомобиль заводили, он ездил вперед и назад. Как будто тот, кто управлял этим автомобилем, учился ездить. Автомобиль стоял в Берлине у фирмы, где должен был разгрузиться. Позже до 19.40 не было никаких движений, автомобиль стоял в том же месте.

Ранее Ариэль говорил, что о местонахождении его брата и работника по совместительству, ничего не известно. Его телефон молчит. Но в то, что поляк ни имеет отношения к преступлению, ручался (здесь подробнее).

Напомним, за рулем фуры находился 23-летний выходец из Ближнего Востока. Он прибыл в Берлин через балканский трафик в начале этого года.



Не исключено, что террорист-пакистанец убил польского водителя и угнал грузовик.