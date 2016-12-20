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Александр Лукашенко выразил соболезнования в связи с трагедией в Берлине

20 декабря 2016 14:10
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Новости Германии. Наезд грузовика на людей в Берлине назван терактом.

12 человек убил и 50 покалечил попросивший в Германии убежища.

Вечером 19 декабря преступник захватил грузовик и направил его в толпу на рождественской ярмарке.

Соболезнование в связи с трагедией в Берлине направил Президент Беларуси.

Следствие установило, что теракт совершил выходец с ближнего востока. Ему 23 года и он только в феврале приехал в Германию. Сейчас его допрашивают стражи порядка. Посольство Беларуси в Германии поддерживает контакт с Министерством иностранных дел и полицией ФРГ для проверки возможных сообщений о гражданах нашей страны среди пострадавших, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Хроника событий здесь.

# Теракт в Берлине

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