Александр Лукашенко выразил соболезнования в связи с трагедией в Берлине

Новости Германии. Наезд грузовика на людей в Берлине назван терактом.

12 человек убил и 50 покалечил попросивший в Германии убежища.

Вечером 19 декабря преступник захватил грузовик и направил его в толпу на рождественской ярмарке.

Соболезнование в связи с трагедией в Берлине направил Президент Беларуси.

Следствие установило, что теракт совершил выходец с ближнего востока. Ему 23 года и он только в феврале приехал в Германию. Сейчас его допрашивают стражи порядка. Посольство Беларуси в Германии поддерживает контакт с Министерством иностранных дел и полицией ФРГ для проверки возможных сообщений о гражданах нашей страны среди пострадавших, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.