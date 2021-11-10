Одна из. В МИД России назвали возможную причину кризиса на польской границе

В МИД России назвали одну из причин кризиса на границе. По мнению российского внешнеполитического ведомства, он мог возникнуть потому, что ЕС приняли у себя беглую белорусскую оппозицию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В МИД России назвали одну из причин кризиса на границе. По мнению российского внешнеполитического ведомства, он мог возникнуть потому, что ЕС приняли у себя беглую белорусскую оппозицию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Польша, страны Балтии и Брюссель ютили у себя людей из Беларуси, которые заявляли, что они не могут больше находиться на территории своей страны, что они считают себя временно перемещенными людьми или беженцами, находящимися в изгнании, что они ищут защиты, протекции, помощи. И страны ЕС эту помощь им оказывали.
Ведь это заявленная европейская политика – принимать всех, кто недоволен жизнью у себя в стране. Этого как раз и хотят беженцы, которые застряли на границе. Они, спасаясь от войн и лишений, хотят попасть в Евросоюз, чтобы получить помощь и защиту. Но, похоже, столкнулись с политикой двойных стандартов. Что можно одним, запрещено другим.
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