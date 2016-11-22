Ангела Меркель четвертый раз подряд претендует на пост канцлера Германии

Когда-то жители Германии нежно называли Ангелу Меркель «мутти», что по-немецки означает «мамочка». Похоже, что эти времена остались в прошлом.

Воскресным вечером госпожа Меркель официально заявила о своём намерении баллотироваться на пост канцлера Германии в четвёртый раз, положив, таким образом, конец слухам и догадкам, ходившим в стране уже месяц.

Трудно сказать, когда народное прозвище Меркель перестало быть популярным. Возможно, это произошло в разгар миграционного кризиса, когда всё больше и больше жителей Германии не соглашалось с проводимой канцлером политикой «открытых дверей».

В любом случае, прозвище перестало быть актуальным хотя бы потому, что роль канцлера Германии вышла далеко за рамки нации, став одной из самых влиятельных должностей в мире.

Тому, кто будет занимать кресло канцлера на протяжении следующих четырёх лет, придётся иметь дело с Евросоюзом, который буквально трещит по швам, в ситуации, когда облик мира может серьёзно измениться под влиянием новой администрации США.

Скорее всего, победа на выборах, которые состоятся осенью будущего года, будет принадлежать именно Меркель.

Результаты опроса общественного мнения, опубликованные в одной из воскресных газет, гласят, что

55% жителей Германии не хотели бы смены действующего канцлера,

а её консервативная партия получила бы 33% народной поддержки.

Но даже сама Меркель отдаёт себе отчёт в том, что ей предстоит одна из самых сложных предвыборных кампаний в жизни.

Ей придётся сражаться с тем самым популизмом, который привёл к победе Дональда Трампа в США и продолжает бушевать на просторах многих Европейских стран.

В последнее время партия «Альтернатива для Германии» (AfD), выступающая против мигрантов, получила значительную поддержку со стороны опытных немецких партий – во многом благодаря сложной миграционной ситуации в стране.

Именно партия AfD на последних местных выборах нанесла унизительное поражение христианским демократам в избирательном округе самой Меркель.

И хотя у «Альтернативы» мало шансов сдвинуть с канцлерского кресла саму Меркель, их растущая популярность во многом осложнит построение правящей коалиции. Успех AfD указывает на глубокое разделение политических сил внутри страны.

По словам госпожи Меркель, она «бесконечно долго» размышляла о том, идти ли ей снова в канцлеры.

Считается, что Меркель как дочери пастора свойственны сильное чувство ответственности и желание довести все дела до конца. В этом плане, проблемы миграционного кризиса пока остаются нерешёнными.

Спорный договор между ЕС и Турцией о реадмиссии нелегальных мигрантов, который был инициирован Меркель и не прибавил ей популярности дома, недостаточно прочен. Между тем, канцлер хотела бы распространить эту же модель и на страны северной Африки.

Кроме того, Меркель – ярый сторонник идеи Европейской интеграции и абсолютный противник Брексита. Несмотря на то, что Британия – не единственный член ЕС, которому хотелось бы покинуть союз стран, действующий канцлер Германии дала ясно понять, что в её понимании Евросоюз должен не просто выживать, но и становиться сильнее.

Наконец, немаловажна и реакция Меркель на избрание Дональда Трампа. Госпожа канцлер, которая напомнила новоизбранному президенту США о его долге перед ценностями свободы, демократии и господства права, своим же долгом считает вновь стать на линию борьбы за «наши ценности, наши интересы и… наш образ жизни».

«Без вариантов»

Сама Меркель раскритиковала как «нелепые и абсурдные» заявления о том, что она – последний защитник либеральных ценностей на Западе. Тем не менее, именно так она и выглядит в глазах многих своих сторонников.

Для жителей Германии Меркель уже вовсе не «мамочка», и, несомненно, проводимая ею миграционная политика сильно пошатнула её же собственные позиции. Поэтому определённой части населения вряд ли захочется ещё четыре года видеть Меркель на главном посту страны.

Тем не менее, большинство немцев почувствовало облегчение, ведь

заявление Меркель – само воплощение стабильности в эпоху перемен.

Допустив довольно продолжительный период неопределённости в вопросе преемственности на посту канцлера Германии, Меркель только подчеркнула то, что приходится признавать даже её критикам: других подходящих кандидатур на эту должность в Германии сегодня просто нет.

Тогда нет ничего удивительного в том, что в понедельник утром одна из газет поместила портрет Меркель под красноречивым заголовком – «Без вариантов».

(по материалам Би-би-си)