В Париже зажглась праздничная иллюминация

Новости Франции. Париж и сам по себе – праздник, который всегда с тобой: и вот, в этом городе начинается сезон новогодних и рождественских забав с развлечениями. Минувшей ночью на Елисейских полях впервые засияла праздничная иллюминация, которая будет отключена теперь лишь к середине января.

На всем протяжении Елисейских полей будет работать новогодний базар, где можно приобрести жареные каштаны и глинтвейн.

И без того наводненный туристами Париж обзавелся еще одной достопримечательностью, поглазеть на которую собрались толпы: рождественская иллюминация вызвала заторы и толчею на тротуарах, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.