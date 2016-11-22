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В Париже зажглась праздничная иллюминация

22 ноября 2016 07:25
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Новости Франции. Париж и сам по себе – праздник, который всегда с тобой: и вот, в этом городе начинается сезон новогодних и рождественских забав с развлечениями. Минувшей ночью на Елисейских полях впервые засияла праздничная иллюминация, которая будет отключена теперь лишь к середине января.

На всем протяжении Елисейских полей будет работать новогодний базар, где можно приобрести жареные каштаны и глинтвейн.

И без того наводненный туристами Париж обзавелся еще одной достопримечательностью, поглазеть на которую собрались толпы: рождественская иллюминация вызвала заторы и толчею на тротуарах, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

# Новый год

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