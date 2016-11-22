В Японии в окрестностях атомной станции «Фукусима» произошло землетрясение: реактор заглушили

Новости Японии. Землетрясение силой в 7,5 баллов по 12-балльной шкале случилось несколько часов тому назад в Японии. Зафиксировано оно было в окрестностях атомной станции «Фукусима» и заставило администрацию АЭС заглушить реактор: по счастью, обошлось без разрушений и жертв.

К настоящему моменту нет известий о серьезном ущербе, который был бы нанесен инфраструктуре японских островов, а также о погибших либо раненных: власти оказались к подобным стихийным бедствиям готовы.

В связи с угрозой цунами, была произведена эвакуация жителей нескольких прибрежных регионов страны, но предосторожности оказались излишними: самая высокая волна, вызванная землетрясением, едва достигала метра, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.