Андрей Белоусов назначен на должность министра обороны России

В руководстве оборонного ведомства России грядут изменения. Президент страны Владимир Путин предложил на должность министра обороны РФ бывшего зампреда правительства Андрея Белоусова, передает РИА Новости.

Сообщается, что нынешний глава Министерства Сергей Шойгу будет назначен на должность секретарем Совбеза России указом главы государства.

В СМИ информируют, что Андрей Белоусов на новой должности будет делать акцент на работе ВПК страны, что сильно настораживает руководство ВСУ.

Также кадровые перестановки коснутся и Совета Федерации России.