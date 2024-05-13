Бывший сотрудник «Яндекса» задержан в РФ по статье о госизмене

Сотрудники правоохранительных органов РФ арестовали бывшего сотрудника «Яндекса» по подозрению в госизмене, передает ТАСС.

ФСБ России сообщает, что молодой человек неоднократно отправлял личные денежные средства на счета, которые занимались финансированием Вооруженных сил Украины.

Раннее гражданин РФ уже нарушал Административный кодекс, участвуя в несанкционированных митингах. Также по данным оперативников, молодой человек выезжал за пределы Российской Федерации с целью избежания привлечения к частичной мобилизации.