Польша потратит более 370 млн долларов на усиление границы с Беларусью

Польские власти намерены вложить около 375 млн долларов на модернизацию и постройку дополнительного заграждения вдоль польско-белорусской границы, передает РИА Новости.

Причиной такого решения руководство Польши обозначает малоэффективность действующей стены на границе. Так как польские бойцы погранслужбы все равно жестоко вытесняют мигрантов обратно на белорусскую территорию – об этом рассказал замминистра нацобороны страны Цезари Томчик.

«Так работает наше законодательство и в этом нет ничего плохого», – заявил он.