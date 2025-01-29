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Стрелка часов Судного дня переведена на секунду ближе к полуночи

29 января 2025 07:30
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Стрелки символических «Часов Судного дня» переведены учеными на одну секунду ближе к «ядерной полуночи», пишет ТАСС.

Стрелка часов Судного дня переведена на секунду ближе к полуночи-1

Фото: Pinterest

По словам председателя совета по науке и безопасности американского журнала Bulletin of the Atomic Scientists Дэниеля Холца, «Часы Судного дня» показывают 89 секунд до полуночи, это ближе, чем когда-либо». В 2023 году перевод часов был осуществлен на 10 секунд.

В текущем году факторами для перевода стрелок называют продолжение наращивания арсеналов ядерными державами, «развал договоров о контроле над вооружениями и продолжающиеся конфликты с участием ядерных держав».

«Часы Судного дня» являются проектом журнала Чикагского университета Bulletin of the Atomic Scientists, созданный в 1947 году. Его основали ученые, создавшие первую американскую атомную бомбу.

# Международная политика

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