Стрелка часов Судного дня переведена на секунду ближе к полуночи

По словам председателя совета по науке и безопасности американского журнала Bulletin of the Atomic Scientists Дэниеля Холца, «Часы Судного дня» показывают 89 секунд до полуночи, это ближе, чем когда-либо». В 2023 году перевод часов был осуществлен на 10 секунд.

В текущем году факторами для перевода стрелок называют продолжение наращивания арсеналов ядерными державами, «развал договоров о контроле над вооружениями и продолжающиеся конфликты с участием ядерных держав».

«Часы Судного дня» являются проектом журнала Чикагского университета Bulletin of the Atomic Scientists, созданный в 1947 году. Его основали ученые, создавшие первую американскую атомную бомбу.