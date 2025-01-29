Путин оценил новый автомобиль Lada Iskra

Президенту РФ Владимиру Путину во время его посещения «АвтоВАЗа» 28 января презентовали предсерийную линейку автомобиля Lada Iskra, пишет РИА Новости.

Автомобиль будет представлен в версиях седан, универсал и универсал повышенной проходимости Cross. По словам первого вице-президента «АвтоВАЗа» по стратегии технологического развития Евгения Шмелева, запуск серийного производства Lada Iskra запланирован на апрель.

Путин отметил, что Lada Iskra Cross «очень красивая».