Путин оценил новый автомобиль Lada Iskra

Президенту РФ Владимиру Путину во время его посещения «АвтоВАЗа» 28 января презентовали предсерийную линейку автомобиля Lada Iskra, пишет РИА Новости.
Президенту РФ Владимиру Путину во время его посещения «АвтоВАЗа» 28 января презентовали предсерийную линейку автомобиля Lada Iskra, пишет РИА Новости.
Фото: kremlin.ru
Автомобиль будет представлен в версиях седан, универсал и универсал повышенной проходимости Cross. По словам первого вице-президента «АвтоВАЗа» по стратегии технологического развития Евгения Шмелева, запуск серийного производства Lada Iskra запланирован на апрель.
Путин отметил, что Lada Iskra Cross «очень красивая».