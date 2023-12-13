Аналитики ожидают наступления рецессии в Германии

Специалисты отмечают, что экономические показатели Германии в 2024 году продолжат падать. Особенно на фоне глобального кризиса и споров по поводу федерального бюджета. Сообщают эксперты в том числе о снижении ВВП – важнейшего экономического индикатора. Отразится это как на государстве в целом, так и на каждом жителе в частности. Страна уже платит за газ в два с половиной раз больше обычного. И это лишь одно из следствий некорректной финансовой политики правительства.