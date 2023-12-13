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Аналитики ожидают наступления рецессии в Германии

13 декабря 2023 18:46
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Эксперты Немецкого экономического института озвучили неблагоприятные финансовые прогнозы в преддверии Нового года. Аналитики ожидают рецессию в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Аналитики ожидают наступления рецессии в Германии-1

Специалисты отмечают, что экономические показатели Германии в 2024 году продолжат падать. Особенно на фоне глобального кризиса и споров по поводу федерального бюджета. Сообщают эксперты в том числе о снижении ВВП – важнейшего экономического индикатора. Отразится это как на государстве в целом, так и на каждом жителе в частности. Страна уже платит за газ в два с половиной раз больше обычного. И это лишь одно из следствий некорректной финансовой политики правительства.

# Экономический кризис # Новости Германии

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