Аналитики ожидают наступления рецессии в Германии

Эксперты Немецкого экономического института озвучили неблагоприятные финансовые прогнозы в преддверии Нового года. Аналитики ожидают рецессию в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Эксперты Немецкого экономического института озвучили неблагоприятные финансовые прогнозы в преддверии Нового года. Аналитики ожидают рецессию в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Специалисты отмечают, что экономические показатели Германии в 2024 году продолжат падать. Особенно на фоне глобального кризиса и споров по поводу федерального бюджета. Сообщают эксперты в том числе о снижении ВВП – важнейшего экономического индикатора. Отразится это как на государстве в целом, так и на каждом жителе в частности. Страна уже платит за газ в два с половиной раз больше обычного. И это лишь одно из следствий некорректной финансовой политики правительства.