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В Нидерландах повысили уровень террористической угрозы

13 декабря 2023 18:46
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Приближающиеся праздники стали поводом для беспокойства в Нидерландах. В стране повысили уровень террористической угрозы до четвертого из пяти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Нидерландах повысили уровень террористической угрозы-1

Решение связано с общим развитием ситуации в государстве, заявил национальный координатор по безопасности. Он отметил, что случаи терроризма в Европе участились. Злоумышленники, как правило, выбирают для атак людные места. Между тем, обеспечение безопасности граждан для любого государства – первостепенная задача, с выполнением которой в Европе справляются все хуже.

# Терроризм # Новости Нидерландов

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