В Нидерландах повысили уровень террористической угрозы

Приближающиеся праздники стали поводом для беспокойства в Нидерландах. В стране повысили уровень террористической угрозы до четвертого из пяти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Решение связано с общим развитием ситуации в государстве, заявил национальный координатор по безопасности. Он отметил, что случаи терроризма в Европе участились. Злоумышленники, как правило, выбирают для атак людные места. Между тем, обеспечение безопасности граждан для любого государства – первостепенная задача, с выполнением которой в Европе справляются все хуже.