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Американский экономист Сакс: действия Путина в Крыму стали сюрпризом для США

12 августа 2023 08:28
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В 2014 году российский лидер Владимир Путин устроил Соединенным Штатам неожиданный сюрприз с Крымом, уверен американский экономист Джеффри Сакс, сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что Запад рассчитывал после событий 2014 года присоединить к своему блоку Украину, но Путин присоединил Крым. 

«...Путин присоединил Крым, вот так сюрприз! Потом были Минские соглашения – и снова сюрприз!», – сказал Сакс.

Запад по-прежнему продолжает удивляться, и основную роль в этом играет Джо Байден. Он всего лишь очень скверный стратег и погрузил Украину в чудовищную катастрофу, подчеркнул Сакс. С первых же дней он заявил, что США намерены преобразовать Украину в «европейский Афганистан». С 4 июня Киев перешел в контрнаступление, направив в бой подготовленные НАТО бригады, вооруженные западной техникой. Но украинским подразделениям не удалось достичь успеха ни по одному из фронтовых направлений, и войска понесли большие потери.

# Международная политика # Владимир Путин # Джеффри Сакс

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