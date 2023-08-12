В 2014 году российский лидер Владимир Путин устроил Соединенным Штатам неожиданный сюрприз с Крымом, уверен американский экономист Джеффри Сакс, сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что Запад рассчитывал после событий 2014 года присоединить к своему блоку Украину, но Путин присоединил Крым.

«...Путин присоединил Крым, вот так сюрприз! Потом были Минские соглашения – и снова сюрприз!», – сказал Сакс.

Запад по-прежнему продолжает удивляться, и основную роль в этом играет Джо Байден. Он всего лишь очень скверный стратег и погрузил Украину в чудовищную катастрофу, подчеркнул Сакс. С первых же дней он заявил, что США намерены преобразовать Украину в «европейский Афганистан». С 4 июня Киев перешел в контрнаступление, направив в бой подготовленные НАТО бригады, вооруженные западной техникой. Но украинским подразделениям не удалось достичь успеха ни по одному из фронтовых направлений, и войска понесли большие потери.