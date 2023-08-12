Прямой эфир

Кулеба: Украину всё чаще призывают к переговорам с Россией

12 августа 2023 08:09
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, очередной политический сезон будет трудным для Киева, так как все больше стран требует проведения переговорного процесса с Москвой, сообщает РИА Новости.

В Москве к переговорам готовы, но на законодательном уровне Киев установил запрет на ведение подобных. Власти утверждают, что мир может быть установлен лишь на условиях Украины и после возврата страны к границам 1991 года. Вместе с тем пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заметил, что мирной не может быть та схема, в которой не учитываются нынешние реалии с российской территорией и ее новыми регионами.

# Международная политика # Дмитрий Кулеба # Дмитрий Песков

Другие новости рубрики

Все новости
Минобороны РФ: 20 украинских БПЛА пытались атаковать Крым
12 августа 2023 07:50

Минобороны РФ: 20 украинских БПЛА пытались атаковать Крым

Белый дом не исключает продолжения конфликта в Украине в 2024 году
12 августа 2023 07:31

Белый дом не исключает продолжения конфликта в Украине в 2024 году

После саммита НАТО на одной из улиц Вильнюса пропал асфальт
11 августа 2023 20:39

После саммита НАТО на одной из улиц Вильнюса пропал асфальт