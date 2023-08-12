Минобороны РФ: 20 украинских БПЛА пытались атаковать Крым

В ночь на субботу, 12 августа, российскими силами была пресечена террористическая акция со стороны украинской армии на объектах полуострова Крым, пишет ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

В результате атаки пострадавших и разрушений нет. Киевские власти предполагали осуществить террористическое нападение с помощью 20 БПЛА. 14 беспилотников были ликвидированы средствами ПВО, еще 6 аппаратов оказались подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.

Предыдущая подобная операция на территории полуострова была осуществлена 30 июля, когда российская армия отбила атаку 25 беспилотников.