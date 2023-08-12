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Белый дом не исключает продолжения конфликта в Украине в 2024 году

12 августа 2023 07:31
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США не исключают возможность продления военных действий в Украине в 2024 году и готовы обратиться в Конгресс США с запросами о содействии Киеву. Об этом заявил на регулярном онлайн-брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби, сообщает ТАСС.

Ранее администрация обратилась к Конгрессу с прошением выделить 13 млрд. долл. на чрезвычайную военную помощь Киеву и 8,5 млрд. долл. на содействие Украине и другим странам. Опрос телекомпании CNN показал, что 55% опрошенных американцев высказываются не в пользу выделения Киеву очередной помощи, но правительство Штатов утверждает, что планирует продолжать оказывать помощь действующим властям в Киеве.

# Международная политика # Джон Кирби

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