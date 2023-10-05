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Американские медики вышли на трёхдневную забастовку

05 октября 2023 08:42
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Новости США. Около 100 тысяч американских медиков вышли на трехдневную забастовку. По данным профсоюзов, это крупнейшая подобная акция за всю историю системы здравоохранения страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Американские медики вышли на трёхдневную забастовку-1

На работу не вышли сотрудники более сотни больниц в штатах, включая столицу США Вашингтон. В клиниках остались лишь врачи, которые будут оказывать неотложную помощь. Протестующие требуют повысить им зарплату на 6 %, чтобы выжить при нынешнем уровне цен в стране и решить проблему кадрового голода. Из-за дефицита персонала нагрузка на медиков многократно возросла. Они вынуждены перерабатывать по несколько часов в сутки без дополнительной оплаты. Сейчас система здравоохранения нуждается как минимум в 10 тысячах специалистов.

# Забастовка # Новости США # Фотофакт

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