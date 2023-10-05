Американские медики вышли на трёхдневную забастовку

Новости США. Около 100 тысяч американских медиков вышли на трехдневную забастовку. По данным профсоюзов, это крупнейшая подобная акция за всю историю системы здравоохранения страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости США. Около 100 тысяч американских медиков вышли на трехдневную забастовку. По данным профсоюзов, это крупнейшая подобная акция за всю историю системы здравоохранения страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На работу не вышли сотрудники более сотни больниц в штатах, включая столицу США Вашингтон. В клиниках остались лишь врачи, которые будут оказывать неотложную помощь. Протестующие требуют повысить им зарплату на 6 %, чтобы выжить при нынешнем уровне цен в стране и решить проблему кадрового голода. Из-за дефицита персонала нагрузка на медиков многократно возросла. Они вынуждены перерабатывать по несколько часов в сутки без дополнительной оплаты. Сейчас система здравоохранения нуждается как минимум в 10 тысячах специалистов.