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В Польше больше не рады украинским беженцам

05 октября 2023 07:01
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Новости Польши. В Польше больше не хотят помогать украинским беженцам. Отношение местных жителей к переселенцам изменилось, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Польше больше не рады украинским беженцам-1

По данным социсследования, 60 % респондентов против денежной поддержки приезжих украинцев. Энтузиазм помогать иссяк, отмечают местные СМИ и напоминают, что Польша сама погрязла в череде материальных трудностей.

# Международная политика # Новости Польши # Фотофакт

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