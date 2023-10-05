В Польше больше не рады украинским беженцам

Новости Польши. В Польше больше не хотят помогать украинским беженцам. Отношение местных жителей к переселенцам изменилось, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Польши. В Польше больше не хотят помогать украинским беженцам. Отношение местных жителей к переселенцам изменилось, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По данным социсследования, 60 % респондентов против денежной поддержки приезжих украинцев. Энтузиазм помогать иссяк, отмечают местные СМИ и напоминают, что Польша сама погрязла в череде материальных трудностей.