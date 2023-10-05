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В Латвии дошли до маразма. Там советуют не вызывать скорую при обострении хронической болезни, иначе – штраф

05 октября 2023 07:17
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Новости Латвии. В Латвии вырастет плата за необоснованные вызовы скорой помощи. Соответствующее решение утвердили в правительстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Латвии дошли до маразма. Там советуют не вызывать скорую при обострении хронической болезни, иначе – штраф-1

Министр здравоохранения пояснил, что повышение – необходимость, вызванная высокой инфляцией. Теперь за ложный вызов бригады медиков придется заплатить 85 евро. Открытым остается вопрос, как именно подтвердить, что вызов был обоснованным. На этот случай в Минздраве дали рекомендации. При несложных заболеваниях, а также незначительных травмах или обострениях хронической болезни от вызова скорой жителям Латвии советуют отказаться.

# Международная политика # Новости Латвии # Фотофакт

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