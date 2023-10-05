Американка в 104 года прыгнула с парашютом

Новости США. Садоводство, вязание и прыжки с парашютом. Американка Дороти Хоффнер меняет представления о занятиях на пенсии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Женщине 104 года, но она продолжает испытывать себя. Главное не падать духом, признается спортсменка, совершившая прыжок с парашютом. Кстати, это рекорд. Дороти стала самым пожилым человеком из тех, кто осмелился на подобное приключение.

Дороти Хоффнер, жительница США:

Во время прыжка на нас обрушился сильный ветер. Мне показалось, что мы сделали сальто. Это было очень забавно. Я думаю, если человек хорошо себя чувствует, то почему бы не сделать это.