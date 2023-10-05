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Американка в 104 года прыгнула с парашютом

05 октября 2023 09:01
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Новости США. Садоводство, вязание и прыжки с парашютом. Американка Дороти Хоффнер меняет представления о занятиях на пенсии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Женщине 104 года, но она продолжает испытывать себя. Главное не падать духом, признается спортсменка, совершившая прыжок с парашютом. Кстати, это рекорд. Дороти стала самым пожилым человеком из тех, кто осмелился на подобное приключение.

Американка в 104 года прыгнула с парашютом-1

Дороти Хоффнер, жительница США:
Во время прыжка на нас обрушился сильный ветер. Мне показалось, что мы сделали сальто. Это было очень забавно. Я думаю, если человек хорошо себя чувствует, то почему бы не сделать это.

Американка в 104 года прыгнула с парашютом-4

Американка прыгала не одна, а в команде с инструктором с высоты больше 4 тысяч метров. И первое, что сказала экстремалка после успешного приземления, что возраст – всего лишь число. Кстати, этот прыжок для Дороти стал вторым. Впервые она оказалась в небе в 10 лет.

# Необычное # Новости США # Фотофакт

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