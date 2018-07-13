Американка уронила смартфон с 300 метров во время полёта в самолёте. Телефон не пострадал

Как сообщает ресурс whotv.com, женщина и её подруга, с которой они учились в одной школе, отправились в городской аэропорт, чтобы полетать на винтажном биплане.

Новости США. 10 июля в городе Эймс штата Айова женщина летела в самолёте и при попытке сделать фото выронила iPhone. Телефон уцелел.

Во время полёта американка достала смартфон, чтобы сделать несколько фотографий. В результате мобильный телефон выбило из рук женщины воздушным потоком.

После приземления любительница активного отдыха решила попробовать найти телефон. При помощи определённого приложения женщина смогла обнаружить свой iPhone. Американка подняла девайс и осмотрела его. На упавшем с 300 метров смартфоне не было ни царапины. Телефон работал так, словно и не падал.