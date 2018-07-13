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Американка уронила смартфон с 300 метров во время полёта в самолёте. Телефон не пострадал

13 июля 2018 14:25
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Новости США. 10 июля в городе Эймс штата Айова женщина летела в самолёте и при попытке сделать фото выронила iPhone. Телефон уцелел.  

Как сообщает ресурс whotv.com, женщина и её подруга, с которой они учились в одной школе, отправились в городской аэропорт, чтобы полетать на винтажном биплане.  

Американка уронила смартфон с 300 метров во время полёта в самолёте. Телефон не пострадал-1

Фото: скриншот из видео на странице ресурса whotv.com  

Во время полёта американка достала смартфон, чтобы сделать несколько фотографий. В результате мобильный телефон выбило из рук женщины воздушным потоком.  

После приземления любительница активного отдыха решила попробовать найти телефон. При помощи определённого приложения женщина смогла обнаружить свой iPhone. Американка подняла девайс и осмотрела его. На упавшем с 300 метров смартфоне не было ни царапины. Телефон работал так, словно и не падал.  

Американка уронила смартфон с 300 метров во время полёта в самолёте. Телефон не пострадал-4

Фото: скриншот из видео на странице ресурса whotv.com  

Несколько лет назад в Австралии местный житель купил себе новенький iPhone.  

А затем вышел из магазина и уронил девайс на асфальт – подробности здесь.  

# Необычное

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