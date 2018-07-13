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Лов под запретом. В Исландии впервые за последние 40 лет убили синего кита

13 июля 2018 13:16
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Новости Исландии. 30-метрового красавца выловила китобойная компания, которая принадлежит одному из самых богатых людей этой страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лов под запретом. В Исландии впервые за последние 40 лет убили синего кита-1

Он утверждает, что его сотрудники убили вовсе не синего кита, а финского, вылов которого не запрещен. Власти заказали генетическую экспертизу убитого животного. Она может занять несколько месяцев.

Отметим, что на данный момент насчитывается не более 25 тысяч особей синих китов. Их добыча является незаконной во всех странах.

Лов под запретом. В Исландии впервые за последние 40 лет убили синего кита-4

# Дикие животные # Фотофакт

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