В подгузнике со смартфоном в руке. В Великобритании запустили гигантский шар, изображающий Трампа
Новости Великобритании. В центре Лондона прошла многотысячная акция протеста против политики президента США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На днях Дональд Трамп прибыл в Великобританию с рабочим визитом.
Собравшиеся создавали шум с помощью металлических кастрюль, половников и свистков. Также держали плакаты с лозунгами.
13 июля пройдет демонстрация, в которой, как ожидается, примут участие около 60 тысяч человек.
В небе над Лондоном в течение 2 часов будет парить гигантский воздушный шар, который изображает американского лидера младенцем в подгузнике и с мобильным телефоном в руках. Таким образом, по словам митингующих, они хотят задеть хрупкое эго Дональда Трампа. Сам же президент США заявил, что не опасается протестов британцев.