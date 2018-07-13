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В подгузнике со смартфоном в руке. В Великобритании запустили гигантский шар, изображающий Трампа

13 июля 2018 13:20
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Новости Великобритании. В центре Лондона прошла многотысячная акция протеста против политики президента США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На днях Дональд Трамп прибыл в Великобританию с рабочим визитом.

Собравшиеся создавали шум с помощью металлических кастрюль, половников и свистков. Также держали плакаты с лозунгами.

В подгузнике со смартфоном в руке. В Великобритании запустили гигантский шар, изображающий Трампа-1

13 июля пройдет демонстрация, в которой, как ожидается, примут участие около 60 тысяч человек. 

В подгузнике со смартфоном в руке. В Великобритании запустили гигантский шар, изображающий Трампа-4

В подгузнике со смартфоном в руке. В Великобритании запустили гигантский шар, изображающий Трампа-6

В небе над Лондоном в течение 2 часов будет парить гигантский воздушный шар, который изображает американского лидера младенцем в подгузнике и с мобильным телефоном в руках. Таким образом, по словам митингующих, они хотят задеть хрупкое эго Дональда Трампа. Сам же президент США заявил, что не опасается протестов британцев.

# Необычное # Фотофакт

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