В подгузнике со смартфоном в руке. В Великобритании запустили гигантский шар, изображающий Трампа

Новости Великобритании. В центре Лондона прошла многотысячная акция протеста против политики президента США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На днях Дональд Трамп прибыл в Великобританию с рабочим визитом.

Собравшиеся создавали шум с помощью металлических кастрюль, половников и свистков. Также держали плакаты с лозунгами.