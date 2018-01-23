В Китае покупатель укусил iPhone и телефон взорвался

Новости Китая. В Китае один из посетителей магазина электроники провел неудачный эксперимент с iPhone.

Мужчина укусил телефон, после чего в течение нескольких секунд аппарат взорвался.

Никто не пострадал. Но несколько человек вокруг испугались от неожиданного хлопка.

Местные СМИ высказывают предположение, что телефон не был оригинальным и продавался как уже бывший в употреблении товар.

В середине января маленький ребенок пострадал из-за загоревшейся батареи смартфона Samsung.