В Китае покупатель укусил iPhone и телефон взорвался

Новости Китая. В Китае один из посетителей магазина электроники провел неудачный эксперимент с iPhone.
Мужчина укусил телефон, после чего в течение нескольких секунд аппарат взорвался.
Никто не пострадал. Но несколько человек вокруг испугались от неожиданного хлопка.
Местные СМИ высказывают предположение, что телефон не был оригинальным и продавался как уже бывший в употреблении товар.
В середине января маленький ребенок пострадал из-за загоревшейся батареи смартфона Samsung.
У мальчика ожог ноги – здесь подробнее.