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В Китае покупатель укусил iPhone и телефон взорвался

23 января 2018 08:09
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Новости Китая. В Китае один из посетителей магазина электроники провел неудачный эксперимент с iPhone.

Мужчина укусил телефон, после чего в течение нескольких секунд аппарат взорвался.

Никто не пострадал. Но несколько человек вокруг испугались от неожиданного хлопка.

Местные СМИ высказывают предположение, что телефон не был оригинальным и продавался как уже бывший в употреблении товар.

В середине января маленький ребенок пострадал из-за загоревшейся батареи смартфона Samsung.

У мальчика ожог ноги – здесь подробнее.

# Фотофакт # Взрыв

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