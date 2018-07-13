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На фоне акций протестов. Президент США встретится с королевой Великобритании Елизаветой II

13 июля 2018 13:53
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Новости США. Президент США Дональд Трамп встретится с королевой Великобритании Елизаветой II, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На фоне акций протестов. Президент США встретится с королевой Великобритании Елизаветой II-1

На фоне акций протестов. Президент США встретится с королевой Великобритании Елизаветой II-3

Напомним, 12 июля американский лидер впервые в статусе президента прибыл в Соединенное Королевство с визитом. Главу Белого дома уже приняла британский премьер Тереза Мэй. Детали переговоров пока не разглашаются. Однако известно, что политики не сходятся во мнениях касательно многих моментов, в том числе Brexit.

На фоне акций протестов. Президент США встретится с королевой Великобритании Елизаветой II-6

Отметим, приезд американского лидера проходит на фоне многочисленных акций протеста. 12 июля протестующие создавали шум с помощью металлических кастрюль, половников и свистков, а также держали плакаты с многочисленными лозунгами. А сегодня, 13 июля, в небе над Лондоном в течение двух часов парил огромный воздушный шар, который изображал Трампа младенцем в подгузнике и с мобильным телефоном в руках.

# Международная политика # Фотофакт

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