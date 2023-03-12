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Американцы пытаются вернуть хотя бы часть депозитов разорившегося банка в США

12 марта 2023 11:59
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Новости США. Длинные очереди выстроились у отделений разорившегося за два дня крупного американского банка. Люди надеются вернуть хотя бы часть суммы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Американцы пытаются вернуть хотя бы часть депозитов разорившегося банка в США-1

Всего депозиты составляют 170 миллиардов долларов. Но большинство из них не застрахованы, а значит, клиенты рискуют остаться без денег. Напомним, накануне один из самых успешных банков в США объявил о банкротстве. Причиной стала неудачная финансовая операция на бирже, в результате которой компания потеряла 2 миллиарда долларов. Клиенты начали массово снимать деньги, в итоге акции банка обрушились и он разорился.

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# Экономический кризис # Новости США # Фотофакт

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