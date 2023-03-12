В Тель-Авиве проходят массовые протесты против судебной реформы

Новости Израиля. Жители Израиля не оставляют попыток противостоять судебной реформе Нетаньяху. В демонстрациях в Тель-Авиве участие приняли тысячи человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По мнению протестующих, предложенная премьером реформа ставит под угрозу справедливость местных судов, предоставляя всю власть правительству. Так Нетаньяху пытается избежать судебного разбирательства против себя, уверены активисты. Неоднозначность нововведений отметили местные эксперты, а также юристы за рубежом. Тем временем в Израиле протесты приобрели статус еженедельных. «Вернуть демократию» – главный лозунг израильских демонстрантов.