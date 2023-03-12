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В Тель-Авиве проходят массовые протесты против судебной реформы

12 марта 2023 11:55
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Новости Израиля. Жители Израиля не оставляют попыток противостоять судебной реформе Нетаньяху. В демонстрациях в Тель-Авиве участие приняли тысячи человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Тель-Авиве проходят массовые протесты против судебной реформы-1

По мнению протестующих, предложенная премьером реформа ставит под угрозу справедливость местных судов, предоставляя всю власть правительству. Так Нетаньяху пытается избежать судебного разбирательства против себя, уверены активисты. Неоднозначность нововведений отметили местные эксперты, а также юристы за рубежом. Тем временем в Израиле протесты приобрели статус еженедельных. «Вернуть демократию» – главный лозунг израильских демонстрантов.

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# Акции протеста # Биньямин Нетаньяху # Новости Израиля # Фотофакт

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