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Глава МИД Украины заявил, что Киев не рассчитывает на скорую поставку западных истребителей

12 марта 2023 10:36
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Руководитель внешнеполитического ведомства Украины Кулеба назвал передачу Киеву истребителей крайне сложной задачей и заявил, что не рассчитывает на ее разрешение в скором будущем.

Пока решаются в том числе логистические вопросы с поставкой истребителей, Киев просит Запад как можно скорее обучить пилотов, чтобы не возвращаться к этому потом, сказал Кулеба. Ранее сообщалось, что украинские власти ждут от западных стран истребители F-16, но решения по этому вопросу пока нет. Москва неоднократно предупреждала, что переброска боевых самолетов в Украину со стороны государств НАТО будет воспринята РФ как прямое участие в конфликте стран Альянса.

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# Международная политика

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