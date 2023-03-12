Глава МИД Украины заявил, что Киев не рассчитывает на скорую поставку западных истребителей

Руководитель внешнеполитического ведомства Украины Кулеба назвал передачу Киеву истребителей крайне сложной задачей и заявил, что не рассчитывает на ее разрешение в скором будущем.

Пока решаются в том числе логистические вопросы с поставкой истребителей, Киев просит Запад как можно скорее обучить пилотов, чтобы не возвращаться к этому потом, сказал Кулеба. Ранее сообщалось, что украинские власти ждут от западных стран истребители F-16, но решения по этому вопросу пока нет. Москва неоднократно предупреждала, что переброска боевых самолетов в Украину со стороны государств НАТО будет воспринята РФ как прямое участие в конфликте стран Альянса.