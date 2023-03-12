Жители Праги вышли на массовые протесты против военной поддержки Украины

Новости Чехии. Против военной поддержки Украины – жители Праги вышли на массовые протесты. Не менее 18 человек задержаны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Активисты недовольны тем, как государство расставляет приоритеты. По словам участников демонстрации, больше внимания власти уделяют проблемам Киева. Туда же идут и многочисленные транши. В то время как в самой Чехии цены на энергоносители бьют рекорды, а жители едва сводят концы с концами. Активисты призывают правительство снять украинский флаг с Национального музея и перестать спонсировать конфликт. Его решение лежит в дипломатической плоскости, уверены демонстранты, которые просят правительство наконец поставить на первое место интересы собственных граждан.