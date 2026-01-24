Латвия намерена прекратить все автобусные рейсы в Беларусь

Рига намерена планомерно ликвидировать регулярное автобусное сообщение с Беларусью через непродление лицензий перевозчикам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Транспортные ограничения вводятся поэтапно и напрямую привязаны к срокам окончания патентов у компаний. Уже с 1 февраля будут прекращены автобусные рейсы из Риги в Витебск. С 26 февраля под блокировку попадет направление Рига – Минск.

Завершающим этапом станет остановка сообщения с Гомельской областью. Это произойдет 27 июня. Пассажирам рекомендуют учитывать изменения при планировании поездок и заранее продумывать альтернативные маршруты.