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Латвия намерена прекратить все автобусные рейсы в Беларусь

24 января 2026 16:44
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Рига намерена планомерно ликвидировать регулярное автобусное сообщение с Беларусью через непродление лицензий перевозчикам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Латвия намерена прекратить все автобусные рейсы в Беларусь-2

Транспортные ограничения вводятся поэтапно и напрямую привязаны к срокам окончания патентов у компаний. Уже с 1 февраля будут прекращены автобусные рейсы из Риги в Витебск. С 26 февраля под блокировку попадет направление Рига – Минск.

Завершающим этапом станет остановка сообщения с Гомельской областью. Это произойдет 27 июня. Пассажирам рекомендуют учитывать изменения при планировании поездок и заранее продумывать альтернативные маршруты.

# Латвия # Международная политика

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