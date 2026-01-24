Жители Литвы и Польши вышли на митинг против строительства полигона у границы с Беларусью

Жители Литвы и Польши вышли на митинг в Сувалках против строительства военного полигона НАТО у границы с Беларусью. Хотя ранее Вильнюс, предвидя недовольство, запретил массовые собрания в этой зоне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Литовские власти ради полигона в стратегическом Сувалкском коридоре готовы уничтожить природный заповедник. Под снос также могут пойти более 2 тысяч домов местных жителей. При этом размер компенсации ущерба держится в тайне, что вызывает у людей панику.

Мы приехали из Польши выступить от имени представителей жителей деревень, расположенных у границы с вашими селами. Мы не хотим здесь никаких полигонов, особенно в таком важном с природной точки зрения месте и не в нашем доме, который является тихим, спокойным оазисом. Переместите стройку куда-нибудь в другое место, но не сюда. Польше и Литве, имея 10 полигонов меньшего размера, возможно, стоит вложиться в них, а здесь – отступить.

Сам полигон, как утверждают местные, можно было сместить, но тогда бы он задел дачи высокопоставленных чиновников. Граждане предполагают, что власти не отступят от своих планов и сделают все, как хотели изначально.