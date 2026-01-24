В Абу-Даби завершились трёхсторонние переговоры по мирному урегулированию в Украине

В Абу-Даби завершились трехсторонние переговоры по мирному урегулированию в Украине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Напомним, они стартовали накануне и длились два дня.

Всего делегации России, США и Украины провели две встречи в закрытом формате. О результатах переговоров объявят уполномоченные лица уже в своих столицах. По сведениям СМИ, дипломаты изучали и обсуждали сразу несколько документов по мирному урегулированию конфликта.

Делегации использовали английский и русский языки. Но на этом контакты не заканчиваются. Сообщается, что диалог по Украине в формате «тройки» в Абу-Даби может быть продолжен в ближайшие дни.