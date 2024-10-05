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Израиль заявил о ликвидации двух высокопоставленных членов военного крыла ХАМАС

05 октября 2024 16:55
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Чем больше в мире говорят о войне, тем больше ощущаешь ценность нашего мира. Лучше сражаться на хлебном поле, отвоевывая у капризной природы каждый килограмм зерна, чем слушать ужаснейший грохот военной техники и выстрелы оружия у твоего дома. А еще видеть и слышать слезы несчастных людей, которые хотят просто жить спокойно. И в этом смысле холодным отрезвляющим душем для всех, безусловно, стал горячий ближневосточный конфликт, который на днях разгорелся с новой силой, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. 


 

Израиль заявил о ликвидации двух высокопоставленных членов военного крыла ХАМАС-2

К этому региону приковано внимание всей мировой общественности. Ближний Восток удерживает статус самой горячей точки планеты. С каждым днем жертв конфликта становится все больше. Нередко снаряды уносят жизни гражданского населения. Но целью армии Израиля остается военное руководство. В ЦАХАЛ заявили о ликвидации двух «высокопоставленных членов» военного крыла ХАМАС в Ливане. Их имена и должности пока держат в секрете. 

Израиль заявил о ликвидации двух высокопоставленных членов военного крыла ХАМАС-4

Военнослужащие продолжают наземную операцию на юге Ливана, сегодня они пытались приблизиться к населенному пункту Одайсе, но, по информации ливанских СМИ, потерпели неудачу. В ходе продвижения произошел взрыв, который отбросил бойцов ЦАХАЛ назад, армия понесла потери.

Израиль заявил о ликвидации двух высокопоставленных членов военного крыла ХАМАС-6

Не утихают взрывы и в столичном регионе Ливана. Бейрут чаще остальных городов подвергается атакам. Сегодня самолеты Израиля нанесли четыре ракетных удара по его южной окраине. Всего за минувшие сутки под огнем оказались 16 населенных пунктов. Погибших не менее 40.

Израиль заявил о ликвидации двух высокопоставленных членов военного крыла ХАМАС-8

«Мы страна, которая любит жизнь, ночью мы не спим из-за атак, а утром просыпаемся, чтобы продолжить нормальную жизнь. Мы идем на работу, но, безусловно, есть те, кто ее потерял, потерял работу и дом. Ситуация катастрофическая». 

Несмотря на трагичность происходящего, есть и те, кто заинтересован в разрастании противостояния. Вашингтон поощряет расширение зоны военных действий на Ближнем Востоке. Без США вообще обходится мало какой конфликт. По данным китайских исследователей, Штаты причастны к 80 % всех столкновений на планете. Теперь же разжечь пожар американской зажигалкой пытаются и в ближневосточном регионе. 


 

# Израиль # США

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