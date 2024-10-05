Удастся ли потушить «костёр» ближневосточного конфликта в скором времени?

Ближневосточный пожар сегодня, конечно, взлетел до небес. И чтобы погасить это «пламя», очевидно, понадобятся усилия всего мирового сообщества и международных организаций, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ. Но кто же готов из рук Вашингтона вырвать ту самую зажигалку? Однако удастся ли потушить этот «костер» в ближайшее время или, может, кому-то выгодно подливать масла в ближневосточный огонь?

Америке, очевидно, выгодно подливать масла в огонь и в других горящих точках планеты. Сегодня в мире их десятки. Из числа наиболее значимых и масштабных, безусловно, украинский конфликт. Языки этого пламени непредсказуемы и невероятно пожароопасны. Но мы, белорусы, постоянно и настоятельно предлагаем потушить это пламя.

И вчерашняя риторика Президента в Пинском районе тому подтверждение. Накануне Александр Лукашенко не только в очередной раз призвал к миру, но и заявил, что наша страна готова помочь в восстановлении Украины после конфликта.



