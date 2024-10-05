Удастся ли потушить «костёр» ближневосточного конфликта в скором времени?
Ближневосточный пожар сегодня, конечно, взлетел до небес. И чтобы погасить это «пламя», очевидно, понадобятся усилия всего мирового сообщества и международных организаций, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ. Но кто же готов из рук Вашингтона вырвать ту самую зажигалку? Однако удастся ли потушить этот «костер» в ближайшее время или, может, кому-то выгодно подливать масла в ближневосточный огонь?
Америке, очевидно, выгодно подливать масла в огонь и в других горящих точках планеты. Сегодня в мире их десятки. Из числа наиболее значимых и масштабных, безусловно, украинский конфликт. Языки этого пламени непредсказуемы и невероятно пожароопасны. Но мы, белорусы, постоянно и настоятельно предлагаем потушить это пламя.
И вчерашняя риторика Президента в Пинском районе тому подтверждение. Накануне Александр Лукашенко не только в очередной раз призвал к миру, но и заявил, что наша страна готова помочь в восстановлении Украины после конфликта.
Вернемся к пылающей мировой карте, где, кроме Украины, «пульсирует», конечно, Сирия – здесь гражданская война продолжается с 2011 года и развязки в ближайшее время не предвидится. И в этом смысле, пожалуй, это один из самых «долгоиграющих конфликтов». Не лучше ситуация в Йемене – здесь воюют с 2014-го. А еще Мьянма, где активные боевые действия идут с 2021 года и число погибших уже исчисляется десятками тысяч человек.
Добавить сюда целое «огненное ожерелье» конфликтов в Африке, где на данный момент «искрит» с разной интенсивностью во многих государствах. Плюс то обстоятельство, что многие конфликты находятся в дремлющей фазе и могут разгореться в любой момент. В общем, картина мира получается совсем не идиллическая.