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Американцы не чувствуют улучшений в экономике – соцопрос

16 июня 2023 18:33
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Новости США. Постоянно растущие цены в США больно бьют по карманам потребителей. Согласно проведенному социологическому исследованию, 92 % местных жителей вынуждены сокращать свои траты на фоне инфляции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Американцы не чувствуют улучшений в экономике – соцопрос-1

В частности расходы снизились на товары и услуги не первой необходимости. Например, развлечения, домашний декор и бытовую технику. При этом 2/3 опрошенных стали меньше тратить на продукты питания, коммунальные услуги и топливо. И хотя (по официальным данным) инфляция в стране пусть медленно, но идет на спад, жители улучшений не ощущают. Государство продолжает ужесточать денежно-кредитную политику.

# Экономический кризис # Новости США # Фотофакт

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