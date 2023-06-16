Американцы не чувствуют улучшений в экономике – соцопрос

Новости США. Постоянно растущие цены в США больно бьют по карманам потребителей. Согласно проведенному социологическому исследованию, 92 % местных жителей вынуждены сокращать свои траты на фоне инфляции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В частности расходы снизились на товары и услуги не первой необходимости. Например, развлечения, домашний декор и бытовую технику. При этом 2/3 опрошенных стали меньше тратить на продукты питания, коммунальные услуги и топливо. И хотя (по официальным данным) инфляция в стране пусть медленно, но идет на спад, жители улучшений не ощущают. Государство продолжает ужесточать денежно-кредитную политику.