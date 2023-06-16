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Приглашения в НАТО для Украины в июле не будет – Столтенберг

16 июня 2023 18:32
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Приглашения в НАТО для Украины не будет. По крайней мере на ближайшем саммите альнса. Об этом заявил генсек военно-политического блока, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Приглашения в НАТО для Украины в июле не будет – Столтенберг-1

По словам Столтенберга, страны обсудят сближение Киева с объединением, но на этом пока все. Второй день представители государств альянса обсуждают подготовку к июльскому саммиту. Ожидаемо, что главной темой встречи станет украинский вопрос. Увеличение расходов на оборону и военных поставок. Также стало известно, что Североатлантический блок приступил к созданию совета Украина – НАТО, первое заседание с участием Зеленского пройдет в Вильнюсе.

# НАТО # Йенс Столтенберг # Фотофакт

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