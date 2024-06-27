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Американцы массово откладывают дату выхода на пенсию

27 июня 2024 07:03
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Американцы откладывают выход на пенсию из-за инфляции. Об этом говорят данные опроса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Американцы массово откладывают дату выхода на пенсию-1

По информации местного телеканала, более 40 % респондентов предпенсионного возраста отложат дату выхода на заслуженный отдых. При этом половина опрошенных планирует продолжать работать. Среди причин называют незавидное финансовое положение в условиях подорожания продуктов питания и коммунальных услуг.

# Экономический кризис # Новости США

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