Американцы массово откладывают дату выхода на пенсию

Американцы откладывают выход на пенсию из-за инфляции. Об этом говорят данные опроса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По информации местного телеканала, более 40 % респондентов предпенсионного возраста отложат дату выхода на заслуженный отдых. При этом половина опрошенных планирует продолжать работать. Среди причин называют незавидное финансовое положение в условиях подорожания продуктов питания и коммунальных услуг.