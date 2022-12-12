Американцы массово недовольны работой Конгресса

Новости США. Американцы недовольны работой Конгресса. Более 70 % считают ее недостаточной в сложившейся ситуации. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного американским институтом Гэллапа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По мнению экспертов, влияние на ответы граждан больше всего оказали выборы в Конгресс, которые прошли в ноябре, а также экономически нестабильная ситуация в стране. Так, глава Минфина США Йеллен заявила, что инфляция упадет в стране только к концу следующего года, однако риск рецессии сохранится.