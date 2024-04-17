Американцам не хватает лекарств

В США фиксируют рекордный дефицит лекарств. Представители сферы здравоохранения отметили, что проблема затронула аптеки разных штатов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В списке препаратов, которых не хватает, около 300 наименований. Это рекорд за последние десятилетия. При этом эксперты считают, что в ближайшее время ситуация не изменится. К дефициту привели пробелы в цепочках поставок и прекращение производства некоторых лекарств.