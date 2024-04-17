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Американцам не хватает лекарств

17 апреля 2024 06:28
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В США фиксируют рекордный дефицит лекарств. Представители сферы здравоохранения отметили, что проблема затронула аптеки разных штатов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Американцам не хватает лекарств-1

В списке препаратов, которых не хватает, около 300 наименований. Это рекорд за последние десятилетия. При этом эксперты считают, что в ближайшее время ситуация не изменится. К дефициту привели пробелы в цепочках поставок и прекращение производства некоторых лекарств.

# Экономический кризис # Новости США

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