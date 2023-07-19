СМИ: глава разведки Украины Буданов заявил о причастности Киева к пожару на полигоне в Крыму

Чрезвычайное происшествие на полигоне в Кировском районе Крыма – результат операции ГУР и ВСУ. Об этом сообщает со ссылкой на заявление руководителя управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова издание «Страна», пишет РИА Новости.

По информации СМИ, Буданов заявил, что детонация склада с боеприпасами в Крыму – результат работы украинских спецслужб. Об этом сообщало и агентство РБК-Украина, но позже оно удалило в своем Telegram-канале размещенную информацию со ссылкой на комментарий Буданова о причастности разведки и ВС Украины к пожару на войсковом полигоне.

Глава Крыма Сергей Аксенов информировал, что из-за ЧП в Кировском районе из четырех населенных пунктов, которые находятся в непосредственной близости от горящего полигона, перевозят в безопасное место более двух тысяч жителей. Также он заявлял, что регион с пожаром справится своими силами. Ситуация контролируемая, развернут оперативный штаб, на месте чрезвычайного происшествия находятся представители специальных служб.