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Группировка «Юг» в бою применила танки «Армата»

19 июля 2023 10:00
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В ходе СВО Российская Федерация начала применение новейших уральских танков Т-14, пишет ТАСС, ссылаясь на источник в ОПК РФ.

Сообщается, что группировка армии «Юг» применяет в боевых действиях танк Т-14 «Армата», впервые представленный в 2015 году на Параде в честь Победы в Великой Отечественной войне. Далее в 2019 году были проведены испытания танка. Боевой танк уникален тем, что в его конструкции применены новаторские решения, например, башня танка необитаема, т.е. экипаж находится в изолированной капсуле, которая имеет высокую степень бронирования.

Участие Т-14 в боевых действия показало возможности боевой машины. В дальнейшем «Армата» был с передовой СВО выведен. По другим источникам, на которые ссылается ТАСС, испытания танка «Армата» продолжаются.

# Оружие и боеприпасы

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