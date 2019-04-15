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Женщины заняли в парламенте Финляндии рекордное число мест

15 апреля 2019 09:42
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Новости Финляндии. На парламентских выборах в Финляндии победили социал-демократы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С результатом почти 18% политическая сила получила 40 мест из 200 в Национальном собрании страны.

Женщины заняли в парламенте Финляндии рекордное число мест-1

Второе и третье места заняли социально-консервативная партия – 39 мандатов и Коалиционная – 38 мест. Впервые в финской истории ни одна партия не набрала больше 20% голосов избирателей.

Женщины заняли в парламенте Финляндии рекордное число мест-4

Рекордным будет представительство женщин в новом составе парламента: их будет почти 50 % всего депутатского корпуса.

# Выборы # Фотофакт

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