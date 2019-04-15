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В Канаде 25-летний мужчина расстрелял прихожан в церкви

15 апреля 2019 08:55
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Новости Канады. В Канаде произошла стрельба в церкви: один человек погиб, еще один - ранен, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Инцидент произошёл в городе Сэлмон-Арм.

В Канаде 25-летний мужчина расстрелял прихожан в церкви-1

25-летний мужчина вошел в храм во время службы и начал стрелять по прихожанам. Несколько человек повалили злоумышленника на землю, после чего он был задержан прибывшими на место ЧП правоохранителями.

В Канаде 25-летний мужчина расстрелял прихожан в церкви-4

Мотивы нападения устанавливаются, однако в полиции считают, что они не связаны с религией. Отмечается, что нападавший был знаком с жертвами. Пострадавшего доставили в больницу. Его состояние оценивается как стабильное. Ведётся расследование.

# Стрельба # Фотофакт

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