В Канаде 25-летний мужчина расстрелял прихожан в церкви

Новости Канады. В Канаде произошла стрельба в церкви: один человек погиб, еще один - ранен, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Инцидент произошёл в городе Сэлмон-Арм.

25-летний мужчина вошел в храм во время службы и начал стрелять по прихожанам. Несколько человек повалили злоумышленника на землю, после чего он был задержан прибывшими на место ЧП правоохранителями.